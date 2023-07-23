إدارة السجون المغربية توضح ملابسات وفاة سجين إسباني وترد على اتهامات بالإهمال

نفت إدارة سجن "طنجة 2" بالمغرب، يوم الأحد، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص أسباب وفاة سجين إسباني داخل المؤسسة العقابية.

وأوضحت الإدارة أن المعني بالأمر توفي في طريقه إلى المستشفى بعد محاولة انتحار، نافية ما نقلته إحدى الجمعيات الإسبانية عن وجود "إهمال طبي" في حقه أدى إلى وفاته.

وأشار بيان الإدارة إلى أن المعني بالأمر "توفي في 03 ديسمبر 2022 وهو في طريقه إلى المستشفى، بعد قيامه بمحاولة انتحار عبر لف خيط سرواله حول عنقه وربطه بنافذة مرحاض الغرفة التي كان يقيم بها".

وأضاف أن السجين المذكور كان يعاني من مرض السرطان بالجهاز الهضمي، موضحا أنه ظل يرفض في البداية الخضوع للعلاج الكيميائي أو التدخل الجراحي، كما رفض الخضوع لعملية جراحية بتاريخ 27 أكتوبر 2021، قبل أن يوافق على إجراء عملية أخرى بتاريخ 13 نوفمبر 2022 بعد تدخل أفراد من عائلته وممثلين عن المصالح القنصلية الإسبانية، مع استمرار رفضه الخضوع للعلاج الكيميائي بمستشفى الشيخ زايد الذي تمت إحالته عليه يوم 22 فبراير 2022.

وأكد البيان استفادة المعني طيلة فترة اعتقاله من 36 فحصا طبيا داخليا بالمؤسسة، و40 فحصا طبيا بالمستشفيات الخارجية، كما تم إيداعه بالمستشفى العمومي خمس مرات لفترات زمنية متفاوتة، "وهو ما يتنافى مع مزاعم الإهمال الطبي التي تروجها الجمعية المذكورة"، وفقا للبيان.

المصدر: "هسبريس"