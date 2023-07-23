مصر.. وزارة الكهرباء تكشف موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال وأسباب انقطاع الكهرباء

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، عن موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال، كما حسم الجدل حول أسباب انقطاع التيار كاشفا الأماكن المستثناة.

وقال أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، إن أزمة تخفيف الأحمال ستنتهي خلال أيام ليعود تقديم الخدمة إلى وضعه الطبيعي، لافتا إلى أن ما حدث قبل 2014 في الكهرباء، كان عبارة نقص في الطاقة بسبب تسجيل عجز بـ6 آلاف ميغاوات، كما أكد أن شبكات نقل الكهرباء سابقا "لم تكن بالمستوى المطلوب ويحدث بها أعطال كثيرة".

وبيّن حمزة أن السبب الأساسي في انقطاع الكهرباء حاليا يعود لارتفاع درجة الحرارة وما تبعها من زيادة الأحمال، التي نتج عنها خفض ضغط الغاز المؤدي للمحطات، ما ترتب عنه إجراء تخفيف الأحمال لزيادة ضغوط الغاز لإعادتها للمعدلات الطبيعية.

وأوضح أن تخفيف الأحمال يكون بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، وهما جهتان مترابطتان في إنتاج الطاقة، فيما أكد أن هناك مساواة في تخفيف الأحمال في كل الأماكن على مستوى الجمهورية، باستثناء بعض المناطق كالأماكن المهمة والحساسة والحيوية مثل المستشفيات ومحطات الشرب والصرف الصحي وأقسام الشرطة.

المصدر: "الشروق" + "المصري اليوم"