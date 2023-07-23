تحركات في مصر بعد مقتل مراسل "نوفوستي" على يد الجيش الأوكراني

دعت نقابة الصحفيين المصريين إلى إجراء تحقيق شفاف في مقتل مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية، روستيسلاف جورافليف، على يد الجيش الأوكراني بالقنابل العنقودية.

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وذكر رئيس نقابة الصحفيين المصرية، خالد البلشي، أن الهيئة تدين استهداف المراسل الحربي للوكالة الروسية "نوفوستي"، موضحا أن الهجمات على الصحفيين تهدف إلى منعهم من أداء واجبهم في إيصال الحقيقة إلى الناس في مناطق النزاع.

وقال البلشي: "أدعو الأمم المتحدة إلى التحقيق في هذه الجريمة التي أدانتها جميع القوانين الدولية، وكذلك الجرائم الأخرى ضد الصحفيين في جميع أنحاء العالم".

كما أشار إلى أن "التحقيق يجب أن يكون حياديا وأن تعلن نتائجه".

وأعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية يوم السبت مقتل مراسلها الحربي، روستيسلاف جورافليف، وإصابة عدد من زملائه بقصف أوكراني بذخائر عنقودية استهدفهم خلال قيامهم بعملهم في قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوروجيه.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف شنت قصفا مدفعيا على مجموعة من الصحفيين من مركز "إيزفستيا" للإعلام ووكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، عندما كانوا يعدون تقريرا حول قصف القوات الأوكرانية للمناطق السكنية في مقاطعة زابوروجيه بالذخائر العنقودية.

وأوضحت الوزارة أن مجموعة من الصحفيين تعرضت لقصف بالذخائر العنقودية، ما أسفر عن إصابة 4 منهم، وخلال إجلائهم إلى المركز الطبي الميداني، توفي الصحفي روستيسلاف جورافليف، متأثرا بجروح نجمت عن انفجار ذخيرة عنقودية.

وأضافت أن الحالة الصحية للصحفيين الآخرين مستقرة، ولا شيئ يهدد حياتهم، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة تحرير شبكة RT، مارغاريتا سيمونيان، أن روستيسلاف جورافليف، لقي مصرعه وأصيب عدد آخر من رفاقه بقصف أوكراني بذخائر عنقودية.

المصدر: نوفوستي