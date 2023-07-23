مبنى "أدنوك" في أبوظبي يثير تفاعلا بشأن مصر (فيديو)

تزين مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في العاصمة الإماراتية، مساء اليوم الأحد، بألوان العلم المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

ونشر مكتب أبوظبي الإعلامي مقطع فيديو يظهر مبنى شركة "أدنوك" في العاصمة الإماراتية، وهو يضيء بألوان علم جمهورية مصر العربية احتفاء بذكرى ثورة 23 يوليو، ويليه العلم الإمارات.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، معربين عن حبهم لمصر والإمارات، حيث قال أحدهم معلقا: "مصر والإمارات دايما اخوان.. الله يعطيكم العافية" وأضاف آخر: "تحيا مصر أم الدنيا".

تحيا مصر ام الدنيا 🇦🇪🇪🇬 — حسن راشد الملا (@uae9h) July 23, 2023

المصدر: RT