الوزير الأول الجزائري: بلادنا تحولت إلى موطن استقبال واستقرار للمهاجرين

أكد الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، أن بلاده تحولت من بلد مصدر وعبور للمهاجرين، إلى موطن استقبال واستقرار، حيث عزا ذلك لموقعها الاستراتيجي والتنمية الاقتصادية.

وأشار ابن عبد الرحمان خلال مشاركته في "الملتقى الدولي حول التنمية والهجرة"، المقام بالعاصمة الإيطالية روما، إلى أن الجزائر تبنت لعدة سنوات، بحكم تضامنها الدائم مع دول الجوار، سياسة متساهلة "إلى حد ما" تجاه تدفق المهاجرين، مضيفا بالقول: "لا ريب في أننا سنشهد استفحال هذه الظاهرة مستقبلا، إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة وتنفيذها في الوقت المناسب".

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ودعا الوزير الأول الجزائري إلى إيلاء التعاون بين الشمال والجنوب مكانة هامة لتقديم المساعدة والدعم لدول الجنوب، فضلا عن حشد المزيد من التمويل لتنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، شدد الوزير الأول على أن الجزائر تبذل جهودا حثيثة لدعم السلم والاستقرار في المنطقة ومجابهة التحديات الأمنية، كما تواصل دعمها لمساعي التنمية في المنطقة وإفريقيا، مذكرا بقرار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مؤخرا، بتخصيص مليار دولار لدعم التنمية والاندماج في الدول الإفريقية.

المصدر: موقع صحيفة الخبر