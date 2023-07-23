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الجزائر.. رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في 7 ولايات (فيديو)

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الجزائر.. رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في 7 ولايات (فيديو)
Globallookpress Mohamed Kadri
حرائق الغابات في الجزائر -أرشيف-
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أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الأحد، أن فرقها تعمل على إطفاء حرائق غابات بسبع ولايات شمالية، بعضها استدعى استخدام طائرات إخماد.

وأفادت الحماية المدنية في بيانات منفصلة، أن الولايات المعنية هي تيبازة وبجاية ومستغانم وسطيف وسكيكدة وجيجل.

وذكرت البيانات أنه جرى استخدام طائرات إخماد بولاية البويرة.

وأضافت أن عدة حرائق جرى إخمادها، فيما لا تزال العمليات مستمرة في أخرى، على غرار منطقتي زبربر والقادرية بولاية البويرة، وأولاد عطية بولاية سكيكدة، و3 بؤر بولاية بجاية.

المصدر: الحماية المدنية الجزائرية

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