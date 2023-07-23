مصر.. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع موعد انتهاء الموجة الحارة

أوضح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية في مصر، الدكتور محمود شاهين، أن الموجة الحارة ستنتهي مع نهاية الأسبوع الجاري.

وفي تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم"، أشار الدكتور محمود شاهين إلى أن الموجة الحارة ستنكسر بداية من نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف المتحدث أن نسب الرطوبة تصل إلى ما بين 90 و95% فى فترات النهار على السواحل الشمالية، فيما تتراوح خلال فترة الظهيرة بين 35 و45% فى القاهرة الكبرى.

المصدر: اليوم السابع