مصر.. وزارة النقل تكشف حقيقة بيع بعض أصول القطار الكهربائي لسداد قروض التنفيذ

نفت وزارة النقل المصرية الأنباء المتداولة بخصوص بيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ.

وأصدرت وزارة النقل بيانا بشأن ما تم تداوله في عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، التي وصفتها بـ"المغرضة"، بخصوص عزم وزارة النقل على بيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ.

وأكدت وزارة النقل أن تنفيذ مشروعاتها يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لا تتوفر فيها خبرة محلية كافية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتعاون مع القطاع الخاص المصري والعالمي في مجال إدارة وتشغيل عدد من المشروعات لاكتساب الخبرة المطلوبة، مؤكدة أن نسبة العمالة المصرية التي تشتغل بها لا تقل عن 90 بالمئة.

ودعت وزارة النقل المواطنين إلى عدم الانسياق وراء "الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام واستقاء المعلومات الصحيحة والحقائق من مصادرها الرسمية"، مثلما جاء في البيان.

المصدر: RT