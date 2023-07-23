مفتي سلطنة عمان: يجب على المسلمين قطع جميع العلاقات مع السويد بشكل كامل

أصدر مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بيانا شديد اللهجة دعا فيه إلى مقاطعة السويد بشكل حازم ردا على استفزازها لمشاعر المسلمين وعدم احترامها لمقدساتهم.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال الخليلي: "إن تمادي السويد في غرورها وعدم تراجعها عن تحديها للإسلام والمسلمين، بانتهاك حرمات أقدس مقدساتهم، يضعها في موقف يوجب على المسلمين قطع جميع العلاقات معها، ومقاطعتها مقاطعة حازمة شاملة لا تراخي فيها".

وأضاف: "فنرجو من جميع الدول الإسلامية وشعوبها مراعاة هذا الأمر وعدم التساهل فيه.. والله ولي التوفيق".

إن تمادي #السويد في غرورها وعدم تراجعها عن تحديها للإسلام والمسلمين -بانتهاك حرمات أقدس مقدساتهم- يضعها في موقف يوجب على المسلمين قطع جميع العلاقات معها، ومقاطعتها مقاطعة حازمة شاملة لا تراخي فيها. pic.twitter.com/XOZvkjmaDu — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) July 22, 2023

وفي وقت سابق، قام المواطن العراقي المقيم في السويد، سلوان موميكا، بتمزيق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد في ستوكهولم، في واقعة هي الثانية لنفس الشخص، بعد أن رخصت له السلطات السويدية باستهداف مقدسات المسلمين.

المصدر: RT