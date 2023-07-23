 
مباشر

مفتي سلطنة عمان: يجب على المسلمين قطع جميع العلاقات مع السويد بشكل كامل

أخبار العالم العربي

مفتي سلطنة عمان: يجب على المسلمين قطع جميع العلاقات مع السويد بشكل كامل
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqk1

أصدر مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بيانا شديد اللهجة دعا فيه إلى مقاطعة السويد بشكل حازم ردا على استفزازها لمشاعر المسلمين وعدم احترامها لمقدساتهم.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال الخليلي: "إن تمادي السويد في غرورها وعدم تراجعها عن تحديها للإسلام والمسلمين، بانتهاك حرمات أقدس مقدساتهم، يضعها في موقف يوجب على المسلمين قطع جميع العلاقات معها، ومقاطعتها مقاطعة حازمة شاملة لا تراخي فيها".

وأضاف: "فنرجو من جميع الدول الإسلامية وشعوبها مراعاة هذا الأمر وعدم التساهل فيه.. والله ولي التوفيق".

وفي وقت سابق، قام المواطن العراقي المقيم في السويد، سلوان موميكا، بتمزيق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد في ستوكهولم، في واقعة هي الثانية لنفس الشخص، بعد أن رخصت له السلطات السويدية باستهداف مقدسات المسلمين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا