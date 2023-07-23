الكويت.. 5 سنوات لمصري يعتدي على الفتيات بدعوى ممارسة الرقية

قضت محكمة كويتية بخمس سنوات حبسا بحق راقٍ مصري مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، بعد متابعته بالاعتداء الجنسي على 3 قاصرات أوهمهن بمعالجتهن بالقرآن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى لجوء والد ثلاث فتيات للمتهم في سكنه بمنطقة المهبولة، من أجل معالجتهن من الحسد بالرقية الشرعية بالقرآن الكريم، لكنهن خرجن باكيات وأبلغن والدهن بأن "المعالج" قام بأمور غير أخلاقية وتحرش بهن، ليتقدم الوالد ببلاغ إلى وزارة الداخلية.

وبعد التحقيقات، أحيلت القضية إلى النيابة، ثم إلى محكمة الجنايات التي أدانت المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، وسلطت عليه عقوبة 5 سنوات حبسا مع الإبعاد.

المصدر: "القبس"