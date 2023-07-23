مصر.. المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة فؤاد بدراوي يصدر بيانا

أصدر الدكتور فؤاد بدراوي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر عن حزب "الوفد"، بيانا اليوم الأحد، بخصوص الرئاسيات المقبلة.

وقال فؤاد بدراوي في بيانه: "بعد اتصالات مكثفة، خلال الأيام الأخيرة، بيني وبين بعض قيادات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وكذلك بعض الشخصيات الوفدية، انتهيت إلى الآتي:

أولا، استمرار ترشحي لتمثيل الوفد في الانتخابات الرئاسية القادمة، بهدف إعطاء الهيئة الوفدية حق الخيار بين أكثر من مرشح. ثانيا، استمراري في المطالبة باحترام أحكام النظام الداخلي لحزب الوفد، ومن ثم ضرورة اجتماع الهيئة العليا للحزب لدراسة الموقف واتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمرشح وفدي، بعد أن تكون قد تبينت توفر كل الشروط المطلوبة لذلك وتحملت مسئوليتها اللائحية في هذا الشأن. ثالثا، إصراري على ضرورة دعوة الهيئة الوفدية لتسمية مرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية بالاقتراع السري".

وأضاف المصدر نفسه: "رابعا، لأهمية هذه الانتخابات، باعتبارها مكسبا دستوريا طالب به الوفد منذ 45 عاما بعد عودته للحياة السياسية سنة 1978، لابد أن تشارك جميع مؤسسات الحزب (قواعده وقياداته) في اتخاذ هذه القرارات، وفي خوض هذه الانتخابات ليتحمل الجميع المسئولية. خامسا، أي إخلال بهذه الأحكام وبهذا التسلسل أيا كانت مبرراته يترتب عليه مساس بمصداقية الوفد وإضرار بمكانة الانتخابات الرئاسية التي تمثل في نظر الوفد مكسبا دستوريا كبيرا".



المصدر RT