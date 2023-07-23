المفوضية الأوروبية: هناك مصلحة أوروبية تونسية مشتركة في الاستثمار

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن هناك مصلحة أوروبية تونسية مشتركة للاستثمار في تونس بمجالات التنمية.

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وأضافت دير لاين خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأحد: "نسعى لزيادة الاستثمار بالطاقة النظيفة في دول جنوب البحر المتوسط".

من جهته، قال سعيد خلال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة، إنه يجب القضاء على الأسباب التي أدت لتفاقم الهجرة.

وأكد عدم قبول أن تكون تونس ممرا أو مستقرا للخارجين عن القانون، قائلا: "وجب التصدي للشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر وبأعضائهم".

في غضون ذلك، ذكر الرئيس التونسي مجددا، بما يجمع تونس بإيطاليا من روابط صداقة وتعاون عريقة، خلال لقاء جمعه برئيسة مجلس الوزراء الايطالي جورجيا ميلوني.

وشدد على أن تتالي اللقاءات على أعلى مستوى في ظرف زمني قصير يعكس عمق هذه العلاقات المتينة والإرادة الواحدة من أجل بناء مستقبل مشترك يلبي تطلعات الشعبين التونسي والايطالي ومصلحتهما العليا.

من جهتها، شددت ميلوني على ضرورة "تعزيز الاجراءات الأمنية والقضائية في الدول التي تشهد تنامي الهجرة غير النظامية".

المصدر: RT