 
مباشر

وزير الخارجية العراقي: مستعدون أن نكون جزءا من حل المشاكل في اليمن والمنطقة

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية العراقي: مستعدون أن نكون جزءا من حل المشاكل في اليمن والمنطقة
فؤاد حسين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqii

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين استعداد بلاده لتكون جزءا من حل المشاكل في اليمن والمنطقة.

إقرأ المزيد
تظاهرات في بغداد احتجاجا على إحراق القرآن بالدنمارك
تظاهرات في بغداد احتجاجا على إحراق القرآن بالدنمارك

وقال في خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اليمني أحمد بن مبارك في بغداد إن "العراق يدعم كل الجهود السياسية التي تدفع باتجاه استقرار الأوضاع في اليمن وتحقيق السلام هناك".

وأضاف أن "الحوار في اليمن سيؤدي إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية فيها، والعراق مستعد للتحرك ليكون جزءا من حل المشاكل في اليمن والمنطقة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا