مصر.. مستشار السيسي للصحة يوجه نصائح للمواطنين لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري

وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للشؤون الصحية، عدة نصائح للمواطنين في ظل موجة الحر الشديدة المعروفة باسم "القبة الحرارية".

وأوضح عوض تاج الدين خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة"، قائلا: "المشكلة في ضربات الشمس وخطورتها، يمكن تفاديها بتجنب التعرض المباشر للشمس، لكن الإجهاد الحراري مشكلة أكبر، نظرا لأنه غير مرتبط بالتعرض المباشر لأشعة الشمس"، حيث لفت إلى أن "الإجهاد الحراري يحدث في الأماكن التي بها حرارة عالية، حتى لو كان ذلك داخل المنزل".

وتابع تاج الدين: "ينصح بتناول كميات كبيرة من السوائل لتجنب فقد المعادن، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، التي قد تؤدي لا قدر الله للإصابة بغيبوبة"، مشيرا إلى أنه "يمكن استخدام وسائل تخفيف درجات الحرارة مع شرب السوائل مثل المكيف أو المراوح، وأنه في حال انقطاع الكهرباء، يمكن تعويض ذلك بتناول أكبر قدر من السوائل، بالأخص لكبار السن والأطفال".

المصدر: صدى البلد