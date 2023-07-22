مصر.. الحكومة تفسر التحذير العاجل حول فصل الكهرباء منتصف الليل

شرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء في مصر، أيمن حمزة، بيان الشركة القابضة للكهرباء بشأن قطع التيار عند منتصف هذه الليلة.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أن احتمالية فصل التيار وفقا لبيان الشركة، تكون في تمام الساعة 11:50 دقيقة أو في تمام الساعة 12:10 على سبيل المثال، وفي حال عدم انقطاع التيار من المحتمل، فصل التيار الكهربائي في تمام الساعة التالية.

وأشار حمزة إلى إمكانية انتهاء أزمة التيار الكهربائي، قائلا: "بأكد على بيان رئيس الوزراء أنه مع منتصف الأسبوع تنتهي الأزمة إن شاء الله".

وبيّن حمزة أن قطع التيار سيكون لمدة ساعة، ولن تتجاوزها إلا في أضيق الحدود، كما أوضح أن مدة انقطاع التيار تكون وفقا للمدينة ونسبة الأحمال بها.

وأكد متحدث وزارة الكهرباء على أن بيان شركة الكهرباء جاء لطمأنة المواطنين، مضيفا: "نسعى إلى القضاء على أزمة فصل التيار الكهربائي".

ويذكر أن بيان الشركة القابضة للكهرباء أوضح أنه سيتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال، وذلك طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم، مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية