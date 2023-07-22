وزير الري المصري: حقوق مصر المائية خط أحمر

قال وزير الري المصري هاني سويلم إن الحقوق المائية لمصر خط أحمر، وأن التفاوض ليس على مستوى الحقوق المائية لمصر فهي خط أحمر لكن على طريقة ملء وتشغيل سد النهضة.

وكشف الوزير عن أصعب اللحظات التي واجهها إبان فترة عمله في فريق المفاوضات المصري بشأن سد النهضة، قائلاً: "أصعب نقطة كانت في التفاوض هو الوصول لصيغة ترضي جميع الأطراف في تقاسم المنفعة وفترات الجفاف كانت دائما القضية الرئيسية في التفاوض حيث أنه بالطبع الإجراءات الأحادية في فترات الجفاف والجفاف الممتد غير مقبولة بالمرة".

وعن وضع السودان في جولة المفاوضات مع أوضاع الحرب بها أوضح هاني سويلم، خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، أن مصر حريصة جدا على مصلحة السودان واحتياجاتها المائية و"نتواصل مع إثيوبيا والسودان لبدء مفاوضات ثلاثية".

وأضاف وزير الموارد المائية والري: "السودان يتأثر بالتعامل اليومي مع سد النهضة نظراً لقرب المسافة ويؤثر تباعا على أمان سد الروصيرص".

ورد الوزير على سؤال لميس الحديدي حول ما يجعل إثيوبيا مقبلة أو يجبرها على تغيير موقفها في التفاوض، قائلا: "العمل بشكل أحادي على نهر النيل، لا يمكن أن يؤدي لاستقرار في المنطقة، وأن القضية ليست بالنوايا ولكن بما سيكتب على الورق، ولابد أن نصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث يحمي حقوق الجميع وحقوق التنمية ومصالح الدول الثلاث".

وتابع سويلم: "أنا متفائل بالمفاوضات، لكن بحذر، وهذا ما سوف نراه في الأربع أشهر القادمة، ولدينا فريق تفاوضي على أعلى مستوى مُطعّم بأعلى الكوادر القانونية والسياسية والفنية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية