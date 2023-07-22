وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الإيراني ملفات ثنائية

تلقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وبحثا عددا من الملفات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم استقرار المنطقة وشعوبها وازدهارها.

واعتبر عبد اللهيان، في وقت سابق، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون شريكا تجاريا موثوقا به، حيث صرح بأن العلاقات بين البلدين ستتطور على مستوى الحكومة والقطاع الخاص.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية