"هاي أرضي!".. طفل فلسطيني يثير تفاعلا واسعا بصراخه في وجه جندي إسرائيلي (فيديو)

*This is My land*

*Hay Ardi*

*هاي أرضي*



A Palestinian child shouts at an Israeli occupation soldier, "Hey, This is my land!"



طفل فلسطيني يصرخ في وجه جندي إحتلال إسرائيلي بكلمة "هاي أرضي!" pic.twitter.com/NTOSqSbeFm