مدينة العلمين الجديدة في مصر.. من حقل ألغام وجحر للثعابين إلى مدينة عالمية

أوضح نائب رئيس جهاز العلمين الجديدة، المهندس محمد خليل، أن المدينة تسعى لاستقطاب مليون ونصف المليون زائر خلال فترة مهرجان العلمين.

وخلال حواره مع برنامج "مساء دى إم سي"، أكد محمد خليل أن كل ما يحتاجه الزائر لمدينة العلمين من فنادق ومراكز تسوق وأماكن ترفيهية وخدماتية متوفرة على أعلى مستوى.

وأشار خليل إلى أن مدينة العلمين دشنت من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مارس 2018 منذ 5 سنوات.

وأضاف محمد خليل: "قبل 5 سنوات، كانت العلمين أكبر حقل ألغام فى العالم. وبعد تدشينها، استغرقت عملية إزالة الالغام عامين ونصف".

وتابع: "بعد إزالة الألغام، تفاجأنا بوجود ثعابين وحيات، وتمت تعبئة 60 شوالا من الثعابين".

وبين نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أن بناء الفنادق والأماكن الترفيهية بطرق وأساليب حديثة قد انطلق بعد إزالة الألغام وإبعاد الثعابين.

المصدر: "صدى البلد"