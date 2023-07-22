في ثالث عملية له في وهران.. الدرك الجزائري يوقف 15 مغربيا (صورة)

فككت قوات الدرك الوطني الجزائرية شبكة دولية للهجرة غير الشرعية في وهران، حيث أوقفت فيها 15 مغربيا، فضلا عن شخص جزائري، فيما تعتبر هذه العملية الثالثة من نوعها.

وأفادت مصالح الدرك الوطني أن الشبكة الإجرامية الدولية التي فككتها مختصة في تنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر، حيث أثمرت العملية بتوقيف 15 مغربيا وجزائري، فضلا عن حجز مبلغ مالي يقدر بـ19000 دينار جزائري.

وحجزت مصالح الدرك الوطني أيضا مبالغ مالية من العملات الأجنبية، حيث قدرت بـ1090 يورو و60 درهما مغربيا، فضلا عن 16 جواز سفر وهواتف نقالة.

المصدر: الشروق الجزائرية