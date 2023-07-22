مصر.. استشاري أمراض جلدية يوضح طريقة الحماية من الإصابة بحمو النيل

أوضح الدكتور هانى الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، طريقة الحماية من الإصابة بحمو النيل، التي تظهر صيفا بسبب ارتفاع معدلات الرطوبة.

وأشار الدكتور هاني الناظر، في حوار مع برنامج "صالة التحرير"، إلى أن "حمو النيل التهابٌ في الغدد العرقية، يحدث عندما تكون الرطوبة مرتفعة في الجو"، موضحا أن "حمو النيل يظهر في شهر يوليو وأغسطس من كل عام بسبب ارتفاع معدلات الرطوبة".

وتابع الناظر: "قشر البطيخ والنشا لهما تأثير إيجابي في علاج حمو النيل.. وغسول الكالامين هو علاج فعال لحمو النيل".

وأضاف:"في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، لا بد من ارتداء الملابس القطنية والألوان الفاتحة لتفادي الإصابة بحمو النيل، ولابد من التهوية بشكل جيد لمنع أي إصابة بحمو النيل".

وأكمل استشاري الأمراض الجلدية: "يجب الاستحمام بالماء البارد في ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديد، فالماء الساخن يتسبب في توسيع الأوعية الدموية بما يزيد من حرارة الجسد".

المصدر: صدى البلد