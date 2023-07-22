مصر.. أول تحرك برلماني بخصوص حفل ترافيس سكوت

لا يزال حفل المغني الأمريكي، ترافيس سكوت، المقرر إقامته في مصر يثير جدلا كبيرا في البلاد، حيث صدر عن البرلمان أول تحرك رسمي بهذا الخصوص.

وتقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه لكل من وزير الداخلية ووزير السياحة ووزير التنمية المحلية، بشأن الجدل القائم حول حفل المغني العالمي، ترافيس سكوت، المقرر تنظيمه يوم الجمعة القادم عند سفح الأهرامات.

وقال البياضي: "حتى الآن هناك تخبط في التصريحات، ولا يوجد تأكيد من الحكومة عن إلغاء أو إقامة الحفل، فلماذا لا يصدر بيان واضح من الجهات المعنية بخصوص هذا الأمر؟!"

وتابع البياضي: "إذا كان الحفل قائما في موعده، فما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية والسياحة والتنمية المحلية لضمان تنظيم هذا الحفل ومنع أي مخالفات أو حوادث نتيجة للتزاحم المتوقع؟"

وأشار النائب إلى أن جميع تذاكر الحفل نفدت بمجرد طرحها، مضيفا أن الحفلات السابقة في بلدان أخرى شهدت حضور أعداد هائلة من المتفرجين، فيما صاحب بعضها سوء تنظيم وتدافع، بسبب تجاوز عدد الحاضرين للسعة الاستيعابية. ولفت المصدر نفسه إلى أنه في إحدى الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية، توفي عشرة أشخاص وأصيب عشرات بسبب التدافع والازدحام مما يستوجب التأكد من التنظيم واتباع إجراءات تأمينية صارمة للحفاظ على سلامة الحاضرين.

واختتم البياضي قائلا: "أرجو الإحاطة وسرعة الرد على سؤالي هذا بصفة عاجلة".

المصدر: RT