السعودية.. رئاسة شؤون الحرمين تستهل أول خطبة من العام الهجري 1445 بمنبر جديد (صور)

كشفت رئاسة شؤون الحرمين الستار عن المنبر الجديد للحرم المكي، حيث يتميز بطراز إسلامي فريد، فيما يتزامن ذلك مع خطبة الجمعة الأولى من العام الهجري 1445.

وافتتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطبة صلاة الجمعة للعام الهجري 1445، بمنبرها الجديد الذي يأتي بطراز إسلامي فريد، وذلك انطلاقا من الهوية الجديدة للرئاسة التي أطلقتها هذا العام، المستوحاة من الرواق السعودي.

وركزت الرئاسة في هويتها على تصميم الرواق السعودي لاتسامه بمميزات متعددة، أهمها توفير مساحات واسعة داخل المسجد الحرام من أجل راحة وسلامة ضيوف الرحمن، حيث يعد الرواق "أيقونة بناء لم يشهدها المسجد الحرام من قبل"، كما "اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية بأن يكون بناء المسجد الحرام من أفضل التصاميم وأن تستخدم فيه أفضل المواد حتى أصبح أعجوبة معمارية في العمارة والبناء"، مثلما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وزودت إنارة الرواق بثريات خاصة وأعمدة ملبسة بالرخام، كما تمت توشيته بألوان زاهية في السقف، فضلا عن تبليطه برخام متنوع الألوان.

المصدر: "واس"