الكويت.. الجمارك تمزق كرة مواطن عليها توقيع مارادونا وتثير جدلا بمواقع التواصل (صورة)

كشف مواطن كويتي أن رجال الجمارك قاموا بتمزيق كرة يملكها وعليها توقيع أسطورة كرة القدم، الراحل دييغو مارادونا، للتأكد مما في داخلها ما أثار جدلا بمواقع التواصل.

وأفادت صحيفة "المجلس" بأن رجال الجمارك "شقوا" كرة عليها توقيع أسطورة كرة القدم الراحل، دييغو مارادونا، بعدما كلفت مواطنا 700 يورو لإحضارها إلى الكويت.

وعلق حساب موثق، عرف صاحبه عن نفسه بأنه موظف سابق بالجمارك الكويتية، قائلا: "الفقرة الرابعة من المادة 122 لقانون الجمارك الموحد 10 لسنة 2003 تنص على التالي.. لا يتحمل موظفو الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب.. من هذا المنطلق فإن رجل الجمارك في حالة الشك واتخاذ التدابير من أجهزة وغيرها، ولا زال الشك يراوده، يقوم بعمل مايثبت يقينه بأن البضاعة أو القطعة لاتحمل ممنوعات، علما بأن رجال الجمارك دائمو الحرص على عدم إتلاف البضائع، لكن للظروف وبعض الحالات أحكام.. ولولا سمح الله وجد بعد التفتيش لأي قطعة كانت مادة ممنوعة بها، لأشاد به جميع من أبدو الرأي.. شكرا رجال الجمارك على حرصكم".

الفقرة الرابعة من المادة 122 لقانون #الجمارك الموحد 10لسنة 2003

على التالي :-

(لا يتحمل موظفو الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب )

من هذا المنطلق فإن رجل الجمارك في حالة الشك واتخاذ التدابير من اجهزة وغيرها لا زال الشك يراوده يقوم بعمل… — 🇰🇼مشعل الجريد🇰🇼 (@meshaljuraed) July 21, 2023

فيما قال آخر: "مسكين والله أنا انقهرت من التصرف.. حرام اللي سووه بالكرة.. هذي ذكرى جميلة المفروض ما يتم التعامل معاها بالطريقة هذه".

المصدر: "المجلس" + RT