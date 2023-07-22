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تركيا تعيّن سفيرين جديدين في مصر والجزائر

أخبار العالم العربي

تركيا تعيّن سفيرين جديدين في مصر والجزائر
الرئيس التركي
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نشرت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم السبت نص مرسوم أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان، بتعيين ثلاثة سفراء جدد في مصر والجزائر وإسبانيا.

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وبحسب الجريدة الرسمية، تم تعيين صالح موتلو شان سفيرا لدى مصر، ومحمد كوتشوك يلماز سفيرا لدى الجزائر، ونوكيت كوتشوكيل إزبرجي سفيرا لدى إسبانيا.

ويتزامن القرار مع وصول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة عمل ستستمر يومين، حيث من المنتظر أن يلتقي نظيره التركي.

وفي وقت سابق، أعلنت مصر وتركيا إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما الى مستوى السفراء، بعد زهاء 10 أعوام من القطيعة، في استكمال لسلسلة من خطوات التقارب بين القوتين الإقليميتين خلال الأشهر الماضية.

المصدر: RT

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