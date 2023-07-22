العراق.. تفكيك شبكة اتجار بالبشر خططت لبيع طفلين مقابل 20 ألف دولار

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت، تفكيك شبكة اتجار بالبشر خططت لبيع طفلين مقابل 20 ألف دولار أمريكي.

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وذكرت في بيان صحفي أن "مفارزها المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر في محافظة بابل وبكمين محكم و بالجرم المشهود تمكنت من تفكيك شبكة للاتجار بالبشر والقبض على أفرادها والتحفظ على طفلين كانا بصحبتها، أحدهما يبلغ من العمر 4 سنوات، والآخر رضيع مجهول وغير مسجل".

وأضافت أن "الشبكة كانت تخطط لبيع الطفلين مقابل 30 مليون دينار عراقي (20 ألف دولار أمريكي)".

وأشارت الوكالة إلى أن "أفراد الشبكة اعترفوا صراحة بقيامهم بالاتجار بالبشر والاتفاق على بيع الطفلين".

المصدر: RT