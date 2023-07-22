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العراق يطمئن البعثات الدبلوماسية الأجنبية عقب حرق سفارة السويد في بغداد

أخبار العالم العربي

العراق يطمئن البعثات الدبلوماسية الأجنبية عقب حرق سفارة السويد في بغداد
السفارة السويدية في العراق
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أكد العراق التزامه الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها اليوم السبت: "نحدد خطابنا للبعثات الدبلوماسية المُقيمة، الحكومة العراقية مسؤولة عن توفير الحماية والأمن للطواقم الدبلوماسية العاملة في جميع البعثات الدبلوماسية".

وأضاف البيان: "إن ما تعرضت له سفارة مملكة السويد في بغداد، عمل لا يمكن السماح بتكراره، وأي فعل يماثله سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية".

المصدر: RT

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