العراق يطمئن البعثات الدبلوماسية الأجنبية عقب حرق سفارة السويد في بغداد
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أكد العراق التزامه الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها اليوم السبت: "نحدد خطابنا للبعثات الدبلوماسية المُقيمة، الحكومة العراقية مسؤولة عن توفير الحماية والأمن للطواقم الدبلوماسية العاملة في جميع البعثات الدبلوماسية".
وأضاف البيان: "إن ما تعرضت له سفارة مملكة السويد في بغداد، عمل لا يمكن السماح بتكراره، وأي فعل يماثله سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية".
المصدر: RT