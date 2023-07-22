العراق يطمئن البعثات الدبلوماسية الأجنبية عقب حرق سفارة السويد في بغداد

أكد العراق التزامه الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها اليوم السبت: "نحدد خطابنا للبعثات الدبلوماسية المُقيمة، الحكومة العراقية مسؤولة عن توفير الحماية والأمن للطواقم الدبلوماسية العاملة في جميع البعثات الدبلوماسية".

وأضاف البيان: "إن ما تعرضت له سفارة مملكة السويد في بغداد، عمل لا يمكن السماح بتكراره، وأي فعل يماثله سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية".

المصدر: RT