وزير مصري سابق بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو: مصر كبيرة وربنا بيحميها

وجه وزير الإعلام المصري الأسبق، محمد فائق، رسالة لشعب بلاده بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو، مشيرا إلى أن العمل والالتزام بالقانون سبيل النجاح.

وفي حوار مع برنامج " مصر جديدة"، قال محمد فائق إن "مصر كبيرة، وربنا بيحميها، ومصر هتبقي كويسة، والمهم نعمل".

وأضاف وزير الإعلام الأسبق أن "حقوق الإنسان مهمة جدا في حياتنا، والحريات مهمة ولكن بالقانون، ومحدش ياخد القانون بايده، والالتزام بالقانون والعمل سبيل الوصول والنجاح".

وتحتفل مصر يوم الأحد المقبل، بذكرى ثورة 23 يوليو التي قام بها الضباط الأحرار، حيث تعتبر من أهم أحداث تاريخ مصر الحديثة، إذ تحول من خلالها الحكم في مصر من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، كما أفرزت تطورات اجتماعية واقتصادية بارزة.

المصدر: "صدى البلد"