"وفا": مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخر باستهداف مباشر من القوات الإسرائيلية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمقتل شاب فلسطيني وإصابة آخر مساء الجمعة، في استهداف مباشر من القوات الإسرائيلية.

وأكدت الوكالة مقتل الشاب فوزي هاني مخالفة (18 عاما) وإصابة الشاب محمد عمر مخيمر قبل اعتقاله ليلة الجمعة، في "استهداف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص لمركبة كانا يستقلانها في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس".

من جهته، قال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، إن "طواقم الهلال الأحمر نقلت جثمان الشهيد مخالفة، بعد أن أعدمته قوات الاحتلال بالرصاص المباشر، وهو في مركبة كان يستقلها برفقة شاب آخر أصيب بالرصاص، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال".

وأكدت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا" أن "قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف على مركبة في سبسطية كان بداخلها مواطنان".

وفا

المصدر: "وفا"