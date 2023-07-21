بعد مأساة الطفلة لين.. اعتداء جنسي جديد على طفل يهز لبنان

اهتز لبنان على وقع مأساة جديدة بعد تعرض طفل يبلغ من العمر 11 سنة لاعتداء جنسي، في وقت لم يندمل فيه بعد الجرح الذي خلفته وفاة الطفلة لين في سن السادسة بعد اغتصابها الشهر الجاري.

وقال موقع "لبنان 24" إن المدعو "هـ.أ.ض" قام باغتصاب طفل في الـ11 من عمره قرب أحد المقاهي عند مفرق برقايل، في قضاء عكار شمال لبنان.

إقرأ المزيد

وأضاف الموقع أن مخفر العبدة فتح تحقيقا بالجريمة.

وأشار إلى أن المعلومات تفيد بأن الطفل نقل إلى أحد مستشفيات بيروت، موضحة أن الضحية من بلدة مشمش العكارية.

وفي الـ2 من يوليو، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طفلة في السادسة من عمرها، تدعى لين، توفيت في منطقة عكار شمال لبنان بعد تعرضها للاغتصاب.

وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن الطفلة لين طالب ابنة الـ6 سنوات، توفيت بعد مرور 8 أيام على إقامتها مع والدتها في منزل جديها في بلدة المنية شمال لبنان إثر طلاق والديها.

وأكد تقريران منفصلان للطب الشرعي تعرضها للاعتداء الجنسي قبيل وفاتها.

المصدر: "لبنان 24" + وكالات