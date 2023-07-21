العراق.. النواب المستقلون يأتلفون في تجمع واحد لـ"مزاحمة الكبار"

شكلت مجموعة من نواب البرلمان العراقي المستقلين تجمعا استعدوا من خلاله لدخول انتخابات مجالس المحافظات المقبلة والانتخابات التشريعية، حيث يأتي ذلك بعد أقل من عامين من وصولهم للمجلس.

وقبل أيام، أعلن في العاصمة العراقية بغداد عن تشكيل تجمع (الوتد العراقي) برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، حيث يضم في هيئته القيادية أعضاء برلمان بارزين مثل نيسان زاير ومصطفى سند وحسين عرب.

ويأتي هذا التجمع الذي يضم أيضا نشطاء ورجال أعمال، بعد ملاحظات طرحت في الإعلام من محللين وسياسيين بضرورة أن يأتلف المستقلون في تكتل واحد.

ووفقا لأحد قيادات التجمع الذي تحدث لـRT فإن "هدف الوتد العراقي هو دخول الانتخابات المقبلة، وطرح نفسه بديلا عن القوى التقليدية التي نشطت في العملية السياسية العراقية منذ عام 2003".

وقال إن "التجمع يهدف أيضا إلى لم شتات النواب المستقلين ليكونوا مؤثرين في مجلس النواب، وألا يبقوا أفرادا تضيع جهودهم".

وأشار إلى أن "تجمع الوتد العراقي سيزاحم الكبار ولن يكون مجرد تجمع سياسي".

ومنذ احتجاجات أكتوبر 2019، برزت مجموعة من النشطاء والسياسيين في العراق، حيث دخلوا الانتخابات التشريعية عام 2021 وحصلوا على نحو 40 مقعدا.



المصدر: RT