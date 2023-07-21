مصر.. وزارة الدفاع تنشر "برومو" العرض الجوي المصري الإماراتي (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي في مصر "برومو"، أعلنت فيه عن تنظيم عرض جوي مصري-إماراتي مشترك، في سماء مدينة العلمين الجديدة قريبا.

وأوضحت أنه من المقرر أن يشارك في العرض الجوي المصري-الإماراتي كل من فريق الألعاب الجوية المصري "النجوم الفضية"، وقوات المظلات المصرية والقوات البحرية المصرية، وفريق الفرسان الإماراتي.

ووفقا لبيان القوات المسلحة المصرية، يحمل العرض العرض الجوي تسمية "العلمين إير شو - Alamein Air Show 2023"، حيث سيجري في سماء مدينة العلمين الجديدة.

وقد شهدت مدينة سهل حشيش جنوب الغردقة في ديسمبر الماضي، فعاليات العرض الجوي المصري البريطاني HURGHDA Air Show 2022، الذي شارك فيه فريق الألعاب الجوية البريطاني "السهام الحمراء - RED ARROWS"، وفريق الألعاب الجوية المصري "النجوم الفضية - Silver Stars" وفرق القفز الحر والدلتا من قوات المظلات المصرية.

المصدر: RT