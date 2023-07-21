لبنان.. توقيف الرأس المدبر لشبكة تهريب أشخاص من لبنان إلى أميركا الجنوبية ثم أوروبا

أعلنت السلطات اللبنانية عن توقيف الرأس المدبر لشبكة تهريب أشخاص من لبنان إلى أمريكا الجنوبية، ثم نحو أوروبا.

وأصدرت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا قالت فيه: "في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لتعزيز التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، تمكن قسم المباحث الجنائية المركزية في وحدة الشرطة القضائية، بالتنسيق مع إنتربول "مدريد"، من إماطة اللثام عن شبكة تهريب أشخاص تمتد من لبنان إلى أمريكا الجنوبية، ومن بعدها إلى أوروبا، حيث تم تحديد هويات أعضائها المنتشرين في مختلف الدول".

وأضاف البيان أنه "تم توقيف الحلقة اللبنانية، وهو المدعو "ع.ع" (من مواليد عام 1974 فلسطيني) الملقب بـ"النابلسي"، وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تهريب العديد من الأشخاص من لبنان إلى أوروبا عبر أمريكا الجنوبية لقاء مبلغ 10000 دولار أمريكي عن كل شخص. نصف المبلغ يدفع في لبنان والنصف الآخر في أمريكا الجنوبية، وضبط معه 60 مستندا ثبوتيا لأشخاص تم تهريبهم إلى أوروبا"، لافتا إلى أن "التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

المصدر: "الجديد"