مقتل شاب فلسطيني خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في أم صفا شمال رام الله

توفي الشاب الفلسطيني، محمد فؤاد عطا البايض، (17 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في رأسه، خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة مع القوات الإسرائيلية في قرية أم صفا شمال رام الله.

وأفادت وزارة الصحة بأن إصابتين خطيرتين بالرصاص الحي في الرأس والبطن وصلتا إلى المستشفى الاستشاري من قرية أم صفا، قبل أن يعلن الأطباء عن وفاة الطفل البايض، علما أنه من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفاد وكالة "وفا" بأن عددا من الفلسطينيين أصيبوا أيضا بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام الاحتلال القرية.

وأطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ما أدى لوقوع إصابات.

‏وتشهد أم صفا منذ أسابيع هجوما متواصلا من قبل المستوطنين الذين أحرقوا منازل الفلسطينيين ومركباتهم، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم.

وأدت المواجهات قبل نحو أسبوعين إلى مقتل الشاب عبد الجواد حمدان صالح، (24 عاما) من قرية عارورة المجاورة، متأثرا بإصابته برصاص الجيش في قرية أم صفا.

المصدر: وفا