وزير الطاقة اللبناني يتوجه إلى العراق لبحث تزويد لبنان بالمحروقات

يتوجه وزير الطاقة اللبناني وليد فياض اليوم الجمعة إلى العراق لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه اللبنانية ووزارة النفط العراقية لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا للمحادثات التي أجريت مع المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبمتابعة حثيثة من فياض والتي بنتيجتها أتت الموافقة من الجانب العراقي على تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية.

هذا بالإضافة إلى إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لاستبدالها بما يناسب من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل انتاج الكهرباء في لبنان.

وسيتم التوقيع على مذكرة التفاهم الأولية في وزارة النفط العراقية بين فياض وعبد الغني على أن يصار لاحقا إلى إعداد مشاريع العقود اللازمة والسير بها حسب الأصول.

المصدر: "صوت لبنان"