تحذير للمصريين من الظهيرة حتى الساعة الخامسة

قالت مدير مكتب الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية في مصر إيمان شاكر، إن ظاهرة النينو تؤثر بشكل كبير على دول العالم منذ يونيو الماضي، ومن المتوقع أن تستمر حتى عام 2024.

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وأضافت مدير مكتب الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء: مصر تأثرت بهذه الموجه الحارة بداية من الأسبوع الماضي، والموجة الحارة مستمرة خلال الأيام القادمة نظرا لوجود منخفض الهند الموسمي الذي يعمل علي ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة.

وتابعت: يوجد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا طبقا لما نشرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يكون له دوركبير في الإحساس بزيادة كبيرة في درجات الحرارة المحسوسة عن درجة الحرارة المقاسة مايقرب نحو 3 درجات

اختتمت إيمان شاكر حديثها بتوجيه النصائح للمواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس بداية من فترة الظهيرة حتى الساعة الخامسة عصرًا حتى لا يتعرض أحد للإصابة بالإجهاد الحراري، فضلا عن ارتداء الملابس القطنية وشرب السوائل المفيدة للجسم.

المصدر: RT