بالفيديو..عراك بالأيدي بين سياسي وصحفي على الهواء في لبنان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو يوثق عراكا بالأيدي بين رئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب، والصحفي سيمون أبو فاضل، في حلقة من برنامج "صار الوقت" على الهواء.

وأفادت قناة "MTV" التي يعرض عليها البرنامج، بأن أستوديو "صار الوقت" شهد عراكا بالأيدي بين رئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب، والصحفي، سيمون أبو فاضل.

شهد استديو "صار الوقت" عراكاً بالأيدي بين رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب والصحافي سيمون أبو فاضل.#mtvlebanon#mtvlebanonnews#صار_الوقتpic.twitter.com/dbXRRyNJ5Z — MTV Lebanon (@MTVLebanon) July 20, 2023

وقال وئام وهاب لـ"صار الوقت" عقب العراك: "أعتذر من مدير عام محطة MTV، ميشال المر، ومن البرنامج، ومن السيد سيمون أبو فاضل، على ما حصل معه، وهو خارج من الأستوديو، وكنا نتمنى لو لم ينحدر الكلام بهذا الشكل لتفادي ما جرى".

وئام وهاب لـ #صار_الوقت : اعتذر من مدير عام محطة الـ mtv ميشال المر ومن البرنامج ومن السيد سيمون ابو فاضل على ما حصل معه وهو خارج من الاستديو وكنا نتمنى لو لم ينحدر الكلام بهذا الشكل لتفادي ما جرى. pic.twitter.com/275i29bceu — صار الوقت (@sarelwa2et) July 20, 2023

المصدر: "MTV LEBANON"