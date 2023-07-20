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بالفيديو..عراك بالأيدي بين سياسي وصحفي على الهواء في لبنان

أخبار العالم العربي

بالفيديو..عراك بالأيدي بين سياسي وصحفي على الهواء في لبنان
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو يوثق عراكا بالأيدي بين رئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب، والصحفي سيمون أبو فاضل، في حلقة من برنامج "صار الوقت" على الهواء.

وأفادت قناة "MTV" التي يعرض عليها البرنامج، بأن أستوديو "صار الوقت" شهد عراكا بالأيدي بين رئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب، والصحفي، سيمون أبو فاضل.

وقال وئام وهاب لـ"صار الوقت" عقب العراك: "أعتذر من مدير عام محطة MTV، ميشال المر، ومن البرنامج، ومن السيد سيمون أبو فاضل، على ما حصل معه، وهو خارج من الأستوديو، وكنا نتمنى لو لم ينحدر الكلام بهذا الشكل لتفادي ما جرى".

المصدر: "MTV LEBANON"

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