حسن نصر الله يعلق على حادثة تدنيس القرآن والعلم العراقي في السويد

اعتبر أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، أن تدنيس القرآن الكريم يمس كل المسلمين ولا يعني فئة دون أخرى، مؤكدا أنه "من حق الناس أن تعبر عن غضبها".

وقال حسن نصر الله: "شهدنا تدنيسا للمصحف الشريف في السويد، وإحراق علم العراق إهانة للدولة والشعب"، لافتا إلى أن "ما شهدناه هو استفزاز لمشاعر المسلمين، وأنه من الواضح أن من قام بحرق أو تدنيس القرآن الكريم كان بإذن الحكومة السويدية".

وأضاف نصر الله: "تدنيس المصحف يمسّ كل المسلمين ولا يمس فئة دون أخرى ومن حق الناس أن تُعبّر عن غضبها".

وتابع نصر الله: "أدعو الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها بسحب سفرائها من السويد وطرد سفراء السويد من بلدانها"، مشيرا إلى أن "الخطوة اللاحقة تكون بقطع العلاقات مع السويد إذا تكررت الإساءة".

وقام المدعو، سلوان موميكا، مجددا اليوم، بتمزيق العلم العراقي والقرآن وصور شخصيات دينية بارزة، من بينها زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، والمرشد الإيراني، علي خامنئي، أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن طرد سفيرة السويد لدى بغداد، جيسيكا سفاردسترم، بعد احتجاجات تخللها حرق مقر السفارة السويدية في بغداد.

المصدر: "الميادين" + RT