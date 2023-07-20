 
مباشر
عاجل
وصفته بـ"الدنيء".. تركيا تدين بأشد العبارات تدنيس القرآن مجددا في السويد

الأردن.. شاب كاد أن يتسبب في كارثة بمحطة بنزين في الزرقاء (فيديو)

أخبار العالم العربي

الأردن.. شاب كاد أن يتسبب في كارثة بمحطة بنزين في الزرقاء (فيديو)
RT
الأردن.. شاب كاد أن يتسبب في كارثة بمحطة بنزين في الزرقاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vq0z

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو لشاب قام بإشعال النار في مركبته لحظة تزوده بالوقود في إحدى محطات المحروقات بمحافظة الزرقاء شمال شرق العاصمة عمان.

ووثق مقطع الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام أردنية، مشهد الشاب وهو يخرج قداحة ويضرم النار في الخرطوم الذي يزود مركبته بالبنزين، ظنا منه أن شرارة القداحة لن تسبب ضررا، إلا أنه حدث ما لم يكن في حسبانه، فاشتعلت النيران في الجزء الخلفي من السيارة.

وهرع المتواجدون في المكان لإخماد الحريق وإبعاد المركبة من المكان، قبل أن تتسبب بكارثة لا تحمد عقباها.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا