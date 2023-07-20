الأردن.. شاب كاد أن يتسبب في كارثة بمحطة بنزين في الزرقاء (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو لشاب قام بإشعال النار في مركبته لحظة تزوده بالوقود في إحدى محطات المحروقات بمحافظة الزرقاء شمال شرق العاصمة عمان.

ووثق مقطع الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام أردنية، مشهد الشاب وهو يخرج قداحة ويضرم النار في الخرطوم الذي يزود مركبته بالبنزين، ظنا منه أن شرارة القداحة لن تسبب ضررا، إلا أنه حدث ما لم يكن في حسبانه، فاشتعلت النيران في الجزء الخلفي من السيارة.

وهرع المتواجدون في المكان لإخماد الحريق وإبعاد المركبة من المكان، قبل أن تتسبب بكارثة لا تحمد عقباها.

المصدر: وسائل إعلام أردنية