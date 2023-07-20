وزير الزراعة اللبناني يثمن الدعم المصري لبلاده

أعرب وزير الزراعة في لبنان، عباس الحاج حسن، عن تقدير بيروت لمساندة مصر ومساعدتها الإنسانية المتواصلة للشعب اللبناني.

وفي تصريحات لصحيفة "الأهرام" المصرية على هامش زيارته الأخيرة للقاهرة، ثمن عباس الحاج حسن دور مصر الإيجابي فى دعم بلاده، الذي لايتوقف عند حد المساندة السياسية والمساهمة فى الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء نزيف الأزمة المستمرة منذ سنوات، وإنما يأخذ مسارات عملية تجلت فى إرسال الكثير من شحنات المساعدات الغذائية والطبية.

وأوضح الحاج حسن أنه جرى إرسال كميات إضافية من هذه المساعدات للشعب اللبناني، معربا، بشكل خاص، عن تقديره لما يقوم به المستشفى العسكري الميداني المصري، الذي ينهض بعبء المساعدة فى معالجة المحتاجين من اللبنانيين.

وأكد المتحدث أن المشهد السياسي المتأزم فى لبنان أثر بشكل حاد وقوي على الأوضاع الاقتصادية، لافتا إلى أن أخطر تداعيات هذا التأثير، تتمثل فى غياب الثقة في الاقتصاد الوطني، ما أفضى إلى محدودية الاستثمار القادم من الخارج فى ظل هذا الانكماش السياسى المعطوف عليه انكماش اقتصادي ومالي.

وأشار الوزير الحاج حسن إلى تأثر تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أغلب الأسواق العربية، خاصة السوق السعودية، موضحا أن الأمور آخذة فى التقدم خطوة بخطوة، وأنه كان له لقاء ودي وإيجابي للغاية مع وزير الزراعة السعودي، الذى أبدى اهتماما بإعادة فتح سوق بلاده أمام المنتجات اللبنانية، مع خطوات يتعين القيام بها من قبل الجانب اللبناني، بالذات فيما يتصل بنضارة هذه المنتجات، وما يتصل ببعض الجوانب الأمنية المتعلقة بها.

وبخصوص المواضيع التي تم التركيز عليها خلال اللقاء مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصري السيد القصير، قال وزير الرزاعة اللبناني: "أستطيع أن أؤكد أنه كان مثمرا ومجديا للغاية، فقد تناولنا فى هذا اللقاء كل ما من شأنه دفع التعاون المشترك بين مصر ولبنان فى المجالات الزراعية المختلفة، بهدف تفعيل التعاون فى مجال زيادة الصادرات الزراعية، وإزالة أي معوقات أمام تسهيل حركة التبادل الزراعي بين البلدين الشقيقين، وأبديت خلاله رغبة لبنان فى استثنائه من قرار مجلس النواب المصري، الذي يتضمن تحصيل نسبة 10% من قيمة المنتجات الزراعية التى تدخل إلى السوق المصرية. وقد وعدني الوزير خيرا فى هذا السياق، لاسيما أن نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، اتصل بنظيره المصري، مصطفى مدبولي، الذي أبدى تفهما للمطلب اللبناني، وهو الأمر نفسه الذي بحثته مع وزير المالية المصري محمد معيط، إلى جانب أمور أخرى".

وتابع قائلا: "نحن ننظر إلى السوق المصرية بحسبانها سوقا واعدة أمام المنتجات اللبنانية، وفي الوقت نفسه لا نبحث عن تنافس مع مصر، بقدر ما نركز على التكامل بين البلدين الشقيقين".

المصدر: "الأهرام"