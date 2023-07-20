لبنان.. المفتي الجعفري الممتاز يصدر بيانا بشأن تدنيس القرآن مجددا في السويد

أصدر المفتي الجعفري الممتاز في لبنان، الشيخ أحمد قبلان، اليوم الخميس، بيانا بخصوص الحادثة الجديدة لتدنيس القرآن في السويد.

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وقال قبلان في بيانه: "للسلطات السويدية أقول.. القرآن الكريم أقدس مقدساتنا، وأشرف مصحف تتلهف له حقائق الكون والوجود، ودونه النفس والأهل والمال والولد والبلد وكل موجود على الإطلاق".

وأضاف: "وعليه فإن سماح السلطات السويدية بحرق القرآن أو دوسه بالأقدام جريمة أكبر من كل طغيان العالم، ولن نسكت، والسكوت هنا جريمة بحجم إبادة البشرية جمعاء، وممارسة الخداع عبر قناع الحرية لا يعنينا، ولا يوجد بالعالم أحقر من السلطات السويدية التي ترتكب أسوأ جريمة ثقافية وكونية باسم الحرية. وأي ضرر يطال المصالح السويدية أمر مبرر بمنطق الدفاع عن حقوقنا الوجودية والثقافية وبالمقدار الذي يليق بحق الدفاع عن أعظم كتاب بكون الله، والسلطات السويدية بهذا المجال، تقود أسوأ عدوان وحشي اتجاه عقل الوجود وثقافة الخلق والتكوين، فضلا عن مقدسات الإسلام والمسلمين".

وأردف أن "الدولة اللبنانية معنية بتحمل مسؤولياتها بشدة، والتهرب من تحمل المسؤولية خيانة، وحذارِ من إهانة أي كتاب مقدس لأن القضية قضية انتماء لله وليس طعنا بالمقدسات".

وقام المدعو، سلوان موميكا، مجددا اليوم، بتمزيق العلم العراقي والقرآن الكريم وصور شخصيات دينية بارزة، من بينها زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، والمرشد الإيراني، علي خامنئي، أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن طرد سفيرة السويد لدى بغداد، جيسيكا سفاردسترم، بعد احتجاجات تخللها حرق مقر السفارة السويدية في بغداد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + RT