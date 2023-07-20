وكيل وزارة الأوقاف المصري الأسبق يندد بتدنيس القرآن الكريم مجددا في السويد

ندد الباحث الإسلامي ووكيل وزارة الأوقاف الأسبق في مصر، سعد الفقي، بقيام سلوان موميكا، بتدنيس القرآن الكريم مجددا وتمزيق العلم العراقي في السويد.

وقال الفقي إن هذا التصرف الأحمق لا يصدر إلا من "متطرف فاقد الأهلية وليس أقل من محاسبته بالجزاء الرادع والحاسم والسريع".

واستطرد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق قائلا: "فرق كبير بين الحرية الشخصية وبين التطاول على الأديان والتحقير من شأنها، فالحرية تنتهي عندما يبدأ ضرر الآخرين".

وطالب الفقي الحكومات الغربية بتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث على أراضيها باسم الحرية الشخصية، مطالبا الأزهر والمجامع الفقهية بـ"موقف حاسم ضد هؤلاء الهمج المعروفين بتطرفهم وكذبهم".

وكان سلوان موميكا قد قام مجددا بتمزيق العلم العراقي والقرآن وصور شخصيات دينية بارزة بينها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والمرشد الإيراني، علي خامنئي، أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس طرد سفيرة السويد لدى بغداد جيسيكا سفاردسترم، صبيحة احتجاجات تخللها حرق مقر السفارة السويدية في بغداد.

وعبر مجلس النواب العراقي في بيان له عن أسفه لما حصل أمام السفارة العراقية في السويد، معربا عن تأييده الإجراءات الحكومة العراقية.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم