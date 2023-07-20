السعودية.. السلطات تكشف تفاصيل إدانة 17 مستثمرا تلاعبوا بنظام السوق المالية

كشفت السلطات السعودية عن تفاصيل إدانة 17 مستثمرا تلاعبوا بنظام السوق المالية، حيث ألزموا بدفع أكثر من مليار ريال.

وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وفرض العقوبات والإلزام بدفع المكاسب غير المشروعة بإجمالي مقداره 1202611361.39 ريال.

وفي بيان لها، أكدت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 2912/ل.س/2023 لعام 1444 هجري وتاريخ 22 ذي القعدة هجري الموافق 11 يونيو 2023، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد 17 متهما، حيث انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، وذلك خلال الفترة من تاريخ 27 أبريل 2017 وحتى تاريخ 23 يناير 2018 والفترة من تاريخ 18 فبراير 2018 وحتى تاريخ 31 مايو 2018، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها، حيث تمثلت مخالفتهم في قيامهم من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ التي يديرونها بإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير في سعر الإغلاق.

وحسب الأمانة العامة، تضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم، وذلك وفقا للتفصيل الآتي:"

1- محمد بن عبد الله بن صالح الصعب:

فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 14149383.12 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية، ومنعه من التداول شراء بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

2- مديهش بن محمد بن عبد الرحمن المديهش:

فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 56890157.69 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية، ومنعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

3- خالد بن إبراهيم بن علي الصانع:

فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 6613653747 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية، ومنعه من التداول شراء بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

4- صالح بن محمد بن عبيد الرشود:

فرض غرامة مالية عليه قدرها 60 ألف ريال، ومنعه من التداول شراء بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

5- إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول:

فرض غرامة مالية عليه قدرها 375 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 19355245.10 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية، ومنعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

6- محمد بن صالح بن إبراهيم الحريب:

فرض غرامة مالية عليه قدرها 80 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 3797677.34 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية، ومنعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

7- سلطان بن عبد الرحمن بن محمد أبا الخيل:

فرض غرامة مالية عليه قدرها 450 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 60750571.08 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية، ومنعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

8- أحمد بن علي بن سليمان اليحي:

فرض غرامة مالية عليه قدرها 900 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 50715822.52 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية، ومنعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

9- فهد بن عبد العزيز بن سليمان السكيت:

فرض غرامة مالية عليه قدرها 375 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 117223531.58 ريالا، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية، ومنعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

10- عبد الملك بن عبد العزيز بن سليمان السكيت:

فرض غرامة مالية عليه قدرها 175 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 32271563.02 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية، ومنعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

11- دهام بن محمد بن حمود الدهام:

فرض غرامة مالية عليه قدرها 350 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 74221742.85 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية، ومنعه من التداول شراء بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

12- عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الله الكنهل:

فرض غرامة مالية عليه قدرها 120 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 10341679.21 ريالا لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية، ومنعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

13- علي بن صالح بن علي العثيم:

فرض غرامة مالية عليه قدرها 140 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 47288028.01 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية، ومنعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

14- عبد الله بن محمد بن عبد الكريم العقل:

فرض غرامة مالية عليه قدرها 225 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 611542.90 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية، ومنعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

15- علي بن سليمان بن علي العثمان:

فرض غرامة مالية عليه قدرها 450 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 80293281.71 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروع المتحققة على محافظه الاستثمارية، ومنعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

16- يزيد بن مساعد بن سعود العصيمي:

فرض غرامة مالية عليه قدرها 550 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 79773105.69 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية، ومنعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة سنة.

17- فواز بن جربوع بن ناصر القفاري:

فرض غرامة مالية عليه قدرها 925 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 83111832.35 ريالا، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية، ومنعه من التداول شراءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، ومنعه من إدارة المحافظ في السوق المالية السعودية مدة ستة أشهر.

كما تضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 399604659.75 ريالا إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، ويزيد بن مساعد بن سعود العصيمي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحي، وفواز بن جربوع بن ناصر القفاري، وسلطان بن عبدالرحمن بن محمد أبا الخيل.

وتمت الإشارة إلى أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

وأفادت الأمانة العامة للجان الفصل بأنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

المصدر: RT