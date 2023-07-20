الناطق باسم الحكومة المغربية: نتابع شكاوى الحجاج ونعمل مع السعودية لتجاوز الإشكالات

قال الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، إن الرباط تعمل مع الحكومة السعودية من أجل تجاوز بعض الإشكالات التي تطرح أثناء القيام بالشعائر الدينية خلال فترة الحج.

وأكد بايتاس خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة تتابع موضوع الاختلالات التي اشتكى منها الحجاج المغاربة وتوليه أهمية قصوى بحكم أن الحج ركن من الشعائر الدينية التي يتمنى المغاربة والمسلمون قاطبة أن يقوموا به.

وقال إن "هذه العملية دائما مؤطرة بتوجيهات ملكية يصدرها الملك محمد السادس لفائدة الحجاج، وكل سنة يتم العمل على تجويد الخدمات من أجل عدم الوقوع في بعض الإشكالات التي تطرأ بين الفينة والأخرى".

وذكر أن السلطات قامت بمجهود كبير في هذا المجال، مؤكدا أن العمل سينصب أكثر في المستقبل على هذا الموضوع.

وصرح المتحدث بأن اجتماعات مهمة ستنعقد، حيث يتمثل الهدف منها في تجويد هذه العملية خاصة خلال أيام منى، مشيرا إلى أن هناك تعبئة كبيرة من طرف المصالح المختصة في هذا المجال.

المصدر: "هسبريس"