في رسالة لولي العهد.. الرئيس الموريتاني يشيد بعلاقات بلاده مع السعودية

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، تركزت حول العلاقات الثنائية.

وأشار الرئيس الموريتاني في الرسالة لأهمية تعزيز، العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتطويرها، فضلا عن أوجه تكثيف التنسيق الثنائي حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

إقرأ المزيد

وتسلم الرسالة وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال استقباله في جدة اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج، الدكتور محمد سالم ولد مرزوك.

واستعرضت خلال الاستقبال، أوجه العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

المصدر: عكاظ