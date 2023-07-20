الكويت.. توقيف 6 آسيويين بمحل تدليك لممارسة أعمال منافية للآداب (صورة)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط 6 ذكور من جنسية آسيوية في محل تدليك بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة.

ونشرت الداخلية الكويتية على حسابها في "تويتر" صورة مموهة للرجال الـ6 المقبوض عليهم، مرفقة ببيان.

وقال الإعلام الأمني في بيانه إن عملية التوقيف تأتي "استمرارا لجهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط الخارجين عن القانون"، حيث "تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة حماية الآداب العامة، من ضبط 6 رجال من جنسية آسيوية في أحد معاهد المساج بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية".

وأضاف البيان أن الموقوفين قد أحيلوا لجهات الاختصاص "لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ضبط (6) رجال من جنسية آسيوية في معهد مساج بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة



الإعلام الأمني:

استمرارا لجهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط الخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة بإدارة حماية الآداب العامة من ضبط (6) رجال من جنسية آسيوية في احد… pic.twitter.com/wrxn43bDGr — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 19, 2023

المصدر: RT