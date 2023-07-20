مقتدى الصدر يوجه دعوة لإيران والسعودية بخصوص حرق القرآن الكريم مجددا في السويد

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إيران والسعودية لاتخاذ موقف بشأن حادثة حرق القرآن الجديدة في السويد.

وقال مقتدى الصدر في بيان: "أدعو السعودية وإيران لموقف بشأن حادثة حرق القرآن الكريم"، متابعا: "أدعو الشعوب الإسلامية لوقفة جادة وحقيقية من أجل نصرة الإسلام".

وأضاف الصدر: "أدعو دول العالم إلى سن قانون يجرم حرق القرآن الكريم ويجعله جريمة إرهابية".

وقال الصدر في مؤتمر صحفي إن" حرق القرآن و العلم العراقي في شهر محرم الحرام يجعل من القضية أشمل للمذاهب الإسلامية"، داعيا جميع المذاهب لنصرة الدين والقرآن.

وأضاف الصدر: "سمعت استنكار أمريكا لحرق السفارة السويدية في بغداد ولا يحق لدولة الإرهاب و المثليين أن تتدخل في هذا الشأن و كان الأولى أن تدين حرق القرآن".

وقام المدعو، سلوان موميكا، مجددا اليوم بتمزيق العلم العراقي والقرآن الكريم وصور شخصيات دينية بارزة، من بينها زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، والمرشد الإيراني، علي خامنئي، أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن طرد سفيرة السويد لدى بغداد، جيسيكا سفاردسترم، بعد احتجاجات تخللها حرق مقر السفارة السويدية في بغداد.

المصدر: RT