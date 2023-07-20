المرصد العراقي لحقوق الإنسان: اعتقال ثلاثة صحفيين في أحداث حرق السفارة السويدية

أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان اليوم الخميس اعتقال ثلاثة صحفيين في أحداث حرق السفارة السويدية فجر اليوم في بغداد.

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وذكر المرصد (منظمة مستقلة) على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إن "السلطات العراقية اعتقلت ثلاثة مصورين كانوا يغطون أحداث حرق السفارة السويدية في منطقة الصالحية ببغداد".

وأضاف أن "الصحافيين هم كل من، هادي مزبان وهو مصور وكالة الأسوشيتد برس، وماهر المشهداني وأحمد سعد من وكالة رويترز".

وأشار المرصد إلى أن "الصحافيين الثلاثة ما زالوا معتقلين في مركز شرطة الصالحية".



المصدر: RT