يوم استثنائي لشباب فلسطين (صور+ فيديو)  

شهدت محافظات فلسطين اليوم الخميس أجواء من الفرح والسرور عقب إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2023، حيث ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمظاهر الاحتفال خاصة بنجاح أبناء الأسرى والشهداء.

وحدها عائلة الطالب مجدي عرعراوي تلقت بحزن خبر نجاح نجلها الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عدوانه الأخير على جنين، حيث حصل على معدل 90.4.

وتداول نشطاء صور أفراد العائلة وهم جالسين بالقرب من قبر الراحل وسط أجواء من الحسرة والفرحة.

كما تداول نشطاء صور من احتفال الطالبة هند الوحيدي مع عائلتها بعد حصولها على المركز الأول في الفرع العلمي بمعدل 99.7.

وتحصلت الطالبة لينا أبو سليم من غزة على المركز الأول في الفرع العلمي بمعدل 99.7، وعمت الفرحة منزل الشابة الفلسطينية وسط حضور عدد كبير من أهلها والمهنئين.

وشهد منزل الطالب خالد سليم الحاصل على معدل 99.6 في الثانوية العامة، أجواء استثنائية من الفرحة.

وشهد منزل عائلة شراب في خانيونس جنوب قطاع غزة، نجاح 4 توائم بتفوق في امتحانات الثانوية العامة بمعدلات مختلفة أعلاهم 90.7.

ونشرت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، خلال مؤتمر صحفي، نتائج الثانوية العامة.

وأعلنت الوزارة عن أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى الفروع العملية "الأدبي، والعلمي، والشرعي، والفندقي، الصناعي والزراعي والشرعي، والاقتصاد المنزلي، والريادة والأعمال".

وتقدم لامتحانات الثانوية هذا العام 87.817 طالبا وطالبة، في جميع أنحاء فلسطين، بما يشمل المحافظات الجنوبية والشمالية، بما فيها القدس والمدارس الفلسطينية بالخارج.

جانب من احتفالات نتائج الثانوية العامة في بلدة الرام بالقدس المحتلة pic.twitter.com/3mLab1rV5i — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 20, 2023

ويبلغ عدد طلبة الفرع الأدبي 54635، والفرع العلمي 24538، والريادة والأعمال 3916، والفروع المهنية 2524، وفروع الكفاءة المهنية 962، والفرع الشرعي 1242.

وارتقى 4 طلاب من الثانوية العامة برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما اعتقل 3 طلبة آخرين.

من جهتها، تقدمت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة بخالص التهاني لطالبات وطلاب الثانوية العامة وذويهم بمناسبة نجاحهم وتفوقهم.

تغطية توجيهي2023.. احتفالات وأجواء فرحة كبيرة بعد صدور نتائج الثانوية العامة في #نابلس

وكالة سند للأنباء#توجيهي#الثانوية_العامةpic.twitter.com/mAfABcrQsG — وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@Snd_pal) July 20, 2023

المصدر: RT+ وكالات