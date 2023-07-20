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بالفيديو.. حلقة جديدة من مسلسل اقتحام المصارف في لبنان

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. حلقة جديدة من مسلسل اقتحام المصارف في لبنان
AFP
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أعلنت جمعية "صرخة المودعين" في لبنان أن مودعين اثنين مسلحين بالبنزين والأسيد، أقدما اليوم على اقتحام بنك "بيبلوس" في فرع سن الفيل، ويهددان بحرقه.

والمودع وسيم حاطوم الذي تبلغ وديعته 5400 دولار، وأشرف صالحة الذي تبلغ وديعته 23200 قاما باقتحام البنك المذكور متسلحين بعبوة من البنزين وعبوة أخرى من الأسيد مهددين بإحراق المصرف إن لم يحصلا على وديعتهما.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، وجهت الجمعية دعوة إلى كافة المودعين للتوجه إلى المصرف المذكور لمساندة المودعين اللذين اقتحما المصرف.

كما حذرت الجمعية إدارة المصرف من أن أي اعتداء على المودعين، سيقابل برد منهم على كل فروع المصرف.

المصدر: "ليبانون ديبايت" + RT

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