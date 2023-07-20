بالفيديو.. حلقة جديدة من مسلسل اقتحام المصارف في لبنان

أعلنت جمعية "صرخة المودعين" في لبنان أن مودعين اثنين مسلحين بالبنزين والأسيد، أقدما اليوم على اقتحام بنك "بيبلوس" في فرع سن الفيل، ويهددان بحرقه.

والمودع وسيم حاطوم الذي تبلغ وديعته 5400 دولار، وأشرف صالحة الذي تبلغ وديعته 23200 قاما باقتحام البنك المذكور متسلحين بعبوة من البنزين وعبوة أخرى من الأسيد مهددين بإحراق المصرف إن لم يحصلا على وديعتهما.

خاص خاص جمعية صرخة المودعين من داخل بنك بيبلوس سن الفيل أقتحم المودعان وسيم حاطوم وأشرف صالحة البنك pic.twitter.com/0iifGEKqly — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 20, 2023

🛑🛑خاص #جمعية_صرخة_المودعين من داخل بنك بيبلوس سن الفيل pic.twitter.com/PjBX5PaIgj — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 20, 2023

وفي تغريدة عبر "تويتر"، وجهت الجمعية دعوة إلى كافة المودعين للتوجه إلى المصرف المذكور لمساندة المودعين اللذين اقتحما المصرف.

كما حذرت الجمعية إدارة المصرف من أن أي اعتداء على المودعين، سيقابل برد منهم على كل فروع المصرف.

⛔️تحذير الى رئيس مجلس ادارة بنك بيبلوس pic.twitter.com/k5d0T7cr0R — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 20, 2023

المصدر: "ليبانون ديبايت" + RT